terça-feira, 23 de dezembro de 2025

Jovem atleta de 14 anos sofre mal súbito e morre

LUTO NO ESPORTE | A atleta Sophia Lauanny Sousa Barbosa, de 14 anos, morreu neste domingo (21) após sofrer um mal súbito no município de São Luiz, no Sul de Roraima. A adolescente era corredora, treinava judô e cursava o 8º ano da Escola Militarizada João Rodrigues de Silva.

Sophia estava com a família em uma confraternização quando passou mal. A causa da morte ainda não foi confirmada, e o caso gerou grande comoção entre colegas, amigos e a comunidade esportiva local.

A Prefeitura de São Luiz e grupos de corredores emitiram notas de pesar, manifestando
solidariedade à família da jovem atleta.

Com informações de @meionorte

