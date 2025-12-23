Alexandre de Moraes autoriza Bolsonaro a dar entrevista ao Metrópoles

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou Jair Bolsonaro (PL) a dar a primeira entrevista desde que foi preso.





O veículo de comunicação escolhido pelo próprio ex-presidente é o Metrópoles. A conversa exclusiva com Bolsonaro será em 23 de dezembro, na carceragem da Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde o ex-presidente cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.





A última vez que o ex-presidente falou à imprensa foi em 15 de julho. Três dias depois, Moraes impôs medidas cautelares a Bolsonaro – como uso de tornozeleira eletrônica e proibição de postar conteúdo em redes sociais.





A entrevista ao Metrópoles será conduzida pelo colunista Paulo Cappelli.





Com informações de Metrópoles