BOMBA! DENÚNCIA DE FARRA DE DINHEIRO PÚBLICO EM FORQUILHA/CE; VÍDEO

Radialista Izaías Nicolau questiona a contratação de drone pela Prefeitura de Forquilha! O radialista Izaías Nicolau, conhecido por sua postura direta e por sempre buscar transparência na gestão pública, trouxe à tona uma questão que tem gerado bastante repercussão na cidade de Forquilha. Durante sua programação, ele fez um apelo ao prefeito do município, pedindo que explique de forma clara e transparente a contratação de uma prestação de serviço de locação de um drone, no valor de aproximadamente 192 mil reais.





Segundo Izaías, a contratação envolve a locação de um drone sem operador, com a finalidade de fazer filmagens, gravações de imagens aéreas, produção de vídeos e fotos de alta resolução. Essas imagens seriam utilizadas, de acordo com informações, para fins de divulgação das ações da administração municipal, incluindo obras e eventos. No entanto, o radialista questiona: será que esse valor elevado é realmente necessário? É uma despesa justificada com o dinheiro público? Ou estaria sendo usada para fazer propaganda do prefeito e da administração, o que, na opinião dele, poderia configurar um uso inadequado dos recursos públicos? "Prefeito de Forquilha, cara, explica isso aí para a população, viu! Explique direitinho, rapaz cheio de atrações do tamanho do mundo aqui em Forquilha, que é um município pequeno, mas com uma gestão que precisa ser transparente. Não é helicóptero, não é teco-teco, é um drone, e a pergunta que fica no ar é: isso é realmente necessário? Se for verdade, é um absurdo!", afirmou Izaías, reforçando que a população merece esclarecimentos e que o uso do dinheiro público deve ser feito com responsabilidade e transparência. Ele também destacou que, se essa contratação for realmente para fins de publicidade institucional, é importante que a gestão municipal esclareça e justifique esse gasto, para que os contribuintes forquilhenses possam entender o que está sendo feito com seus recursos. Afinal, a transparência na administração pública é fundamental para fortalecer a confiança da população na gestão municipal. Por fim, Izaías Nicolau deixou um recado: "Se é verdade, é um verdadeiro absurdo com o dinheiro do contribuinte de Forquilha. E a gestão tem a oportunidade de esclarecer tudo isso para a população. Que venha o esclarecimento, porque a população merece saber a verdade!" Fica o alerta para a importância da transparência na administração pública e a necessidade de prestar contas de forma clara e objetiva aos cidadãos.