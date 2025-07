Destaque para o trabalho exemplar da Guarda Municipal de Sobral

A Guarda Municipal de Sobral tem demonstrado, mais uma vez, seu compromisso com a segurança e o bem-estar da população sobralense. Recentemente, uma operação coordenada pela equipe da GTAM 03, em parceria com a Central de Operações da CIOPS, reforçou a presença e a eficácia das forças de segurança na cidade.





A ação aconteceu na Rua Joaquim Trindade, nas proximidades da Prefeitura de Sobral, uma área de grande movimento e importância administrativa. Com uma abordagem estratégica e bem planejada, as equipes mobilizaram esforços para localizar e prender um homem que tinha mandado judicial em aberto. A operação foi conduzida com precisão, resultando na localização do suspeito, que foi abordado de forma segura e sem resistência.





Após a confirmação de sua identidade e do mandado vigente, o indivíduo recebeu voz de prisão no local e foi encaminhado à Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC), onde os procedimentos legais foram devidamente realizados. Essa ação demonstra a eficiência e o comprometimento da Guarda Municipal de Sobral em atuar de forma integrada e responsável no combate à criminalidade.





A atuação coordenada entre a Guarda Municipal e os órgãos de segurança reforça a política de segurança pública do município, contribuindo para a sensação de tranquilidade dos moradores e para o fortalecimento do Estado de Direito. Essas ações exemplares mostram que a dedicação e o trabalho em equipe são essenciais para garantir uma Sobral mais segura para todos.





Parabéns à Guarda Municipal de Sobral pelo excelente trabalho e pelo compromisso contínuo com a segurança da nossa cidade!