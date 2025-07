STF impõe tornozeleira a Bolsonaro e até o proíbe de falar com o próprio filho

Operação da PF ocorre no dia seguinte à nova carta de Trump elogiando Bolsonaro.

Aa Polícia Federal cumpre mandados judiciais de busca e apreensão, nesta sexta-feira (18), contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com “imposição de medidas restritivas” como tornozeleira eletrônica ao principal líder de oposição ao governo Lula (PT) por suposto “risco de fuga”. A ordem seria do ministro Alexandre de Moraes, que o proibiu até de falar com o filho, deputado exilado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).





A operação policial ocorre no dia seguinte à divulgação de uma nova carta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dirigida ao ex-presidente brasileiro e dizendo esperar a suspensão imediata do julgamento a que é submetido no Supremo Tribunal Federal (STF). A operação parece ser uma resposta a essa carta, mas há informações de que se trata de inquérito sigiloso instaurado no dia 11 deste mês.





De acordo com o Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes/TV BandNews, o ex-presidente está proibido de utilizar as redes sociais, é obrigado a permanecer em casa entre 19h e a manhã seguinte e também estão vetados contatos com diplomatas estrangeiros.





“Polícia Federal cumpriu, nesta sexta-feira (18/7), em Brasília, dois mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares diversas da prisão, em cumprimento a decisão do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da PET n.º 14129”, diz a PF em nota.





(Diário do Poder)

Foto ilustrativa