Sobral registra 96º homicídio do ano com morte de mulher a tiros no bairro Padre Palhano

Sobral voltou a registrar um crime de homicídio na noite desta segunda-feira (27). Uma mulher identificada como Diane Araújo da Silva, de 30 anos, natural de Fortaleza, foi morta a tiros na rua Monsenhor Domingos, no bairro Padre Palhano. O caso marca o 96º homicídio doloso contabilizado no município apenas em 2025, refletindo a grave escalada da violência na região.





De acordo com informações preliminares, Diane foi atingida por disparos de arma de fogo na cabeça e morreu ainda no local. Moradores relataram ter ouvido diversos tiros pouco antes da chegada da Polícia Militar, que realizou o isolamento da área até a chegada da equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).





Após os primeiros levantamentos, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Sobral, onde passará por exames periciais.





A Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Polícia Civil, assumiu as investigações e trabalha para identificar a motivação do crime e localizar os autores. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou possíveis linhas de investigação.





O número crescente de homicídios tem preocupado moradores e autoridades locais. Com o assassinato de Diane Araújo da Silva, Sobral chega a 96 homicídios dolosos em 2025, reforçando a urgência de medidas mais efetivas de segurança pública no município .