Ação rápida da PM evita possível at4que à escola municipal em Sobral

Na tarde desta sexta-feira (23 de outubro de 2025), uma ação rápida da Polícia Militar do Ceará, através do 3º Batalhão (3º BPM), impediu um possível at@que à Escola Municipal Osmar de Sá Ponte, em Sobral. A operação contou com apoio da Guarda Civil Municipal, evitando o que poderia ter sido uma tr@gédia.





De acordo com informações da PM, a equipe comandada pelo Sargento Lício, da composição CP 3681, identificou dois indivíduos em atitude suspeita circulando em uma motocicleta com queixa de roubo nas proximidades da escola. Durante a abordagem, um dos suspeitos, menor de idade, confessou que planejava cometer um cr!me dentro da unidade escolar, supostamente motivado por disputas entre facçõ3s crim!n0sas.





Segundo levantamentos da Subagência de Inteligência (SAI) do 3º BPM, o at@que teria como alvo riv@is de uma organização crim!n0sa, e a ação preventiva da polícia evitou que o plano fosse executado. Um dos envolvidos foi apreendid0 e conduzido à Delegacia Municipal de Sobral; o outro conseguiu fugir.





A rápida mobilização foi possível graças à integração entre as forças de segurança locais, que vêm intensificando o monitoramento e patrulhamento preventivo nas escolas da rede municipal. A atuação conjunta reforça o compromisso da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal em proteger a comunidade escolar e garantir a tranquilidade da população sobralense. Com informações de Sobral Online





foto ilustrativa