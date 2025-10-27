Homicídio a bala é registrado no Centro de Sobral na noite de domingo (26)

Um homicídio a bala foi registrado na noite deste domingo (26) no Centro de Sobral.





De acordo com informações preliminares, indivíduos armados efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra uma pessoa, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do crime.





A vítima foi identificada por Juninho. Equipes da Polícia Militar estiveram na área realizando o isolamento do local até a chegada da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), que segue realizando os primeiros levantamentos para apurar as circunstâncias do homicídio.





Ainda não há informações sobre a motivação do crime nem sobre a identidade dos suspeitos. O caso deve ser investigado pela Delegacia Regional de Sobral.





Sobral registra 95 homicídios dolosos no corrente ano!