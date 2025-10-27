CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


 

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

segunda-feira, 27 de outubro de 2025

Homicídio a bala é registrado no Centro de Sobral na noite de domingo (26)

segunda-feira, outubro 27, 2025  Nenhum comentário

Um homicídio a bala foi registrado na noite deste domingo (26) no Centro de Sobral.

De acordo com informações preliminares, indivíduos armados efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra uma pessoa, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do crime.

A vítima foi identificada por Juninho. Equipes da Polícia Militar estiveram na área realizando o isolamento do local até a chegada da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), que segue realizando os primeiros levantamentos para apurar as circunstâncias do homicídio.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime nem sobre a identidade dos suspeitos. O caso deve ser investigado pela Delegacia Regional de Sobral.

Sobral registra 95 homicídios dolosos no corrente ano!

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 