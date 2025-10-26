CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

domingo, 26 de outubro de 2025

Veja como Lula reagiu a perguntas sobre Bolsonaro para Donald Trump

domingo, outubro 26, 2025

Os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump, dos Estados Unidos, responderam a perguntas de jornalistas momentos antes da reunião que discutiu as tarifas impostas a exportações brasileiras. Na ocasião, o titular da Casa Branca foi questionado sobre a relação com o ex-chefe do Executivo Jair Bolsonaro (PL) e se a situação do aliado seria debatida durante o encontro privado.

Ao ouvir os questionamentos, o presidente brasileiro variou entre dar risadas e balançar a cabeça em sinal de negativo.

Veja a reação de Lula:

