Joel Barroso é eleito prefeito de Santa Quitéria

O candidato Joel Madeira Barroso (PSB) foi eleito, neste domingo (06/10), prefeito de Santa Quitéria. O resultado foi proclamado oficialmente pela Justiça Eleitoral às 18h44. Após assumir por dez meses o comando interino do Município, na qualidade de presidente da Câmara, agora ele se efetivará como titular do mandato para os próximos três anos.





Ele obteve 12.902 votos (53,11% do total de votos válidos), derrotando Dra.Ligia que ficou em segundo lugar com 6.131 votos (25,24%) e Cândida Figueiredo em terceiro lugar com 5.529 votos (21,65%).





Em entrevista à imprensa, o prefeito eleito agradeceu o apoio recebido e destacou o compromisso de continuidade do trabalho."Agradacer o povo de Santa Quitéria que nos apoiou.Vamos dar continuidade com ainda mais firmeza, trabalhar por essa terra e por esse povo, trazendo benefícios e recursos para melhorar cada vez mais a vida desse povo", declarou.





Joel começou sua história em Santa Quitéria na esteira do pai Braguinha enquanto vice-prefeito: eleito vereador pela 1ª vez em 2016, com 1.644 votos, tendo sido reeleito em 2020 e 2024. Ocupou a presidência da Câmara, por quatro oportunidades.





A eleição de Joel também representa a manutenção do poder sob o grupo Barroso, desde 2020.





O prefeito eleito tem 34 anos, é empresário e terá como vice neste mandato, o também empresário Das Chagas Paiva (PP).





A totalização das seções registrou o comparecimento de 25.645 eleitores (94,72%) às urnas.





O total de votos em branco foi de 678 (2,64%), e os votos nulos contabilizaram 675 (2,63%).





Fonte: A Voz Sta. Quitéria