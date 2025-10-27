Argentina deixa para trás cem anos de decadência, diz Milei ao celebrar sua vitória

Partido do presidente libertário derrotou oposição esquerdista nas eleções legislativas.

“O povo argentino decidiu deixar para trás cem anos de decadência e continuar no caminho da liberdade”, afirmou neste domingo (26) o presidente da Argentina, Javier Milei, ao classificar sua vitória, nas eleições legislativas, como “um dia histórico”. O resultado das urnas desmentiu as previsões de derrota de Milei preconizadas pela imprensa da Argentina e também do Brasil, que davam sua derrota como favas contadas.





Milei também lembrou várias vezes o mote do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao afirmar que os argentinos votaram por “tornar a Argentina grande novamente”, durante seu discurso de vitória. O partido governista A Liberdade Avança (LLA) conquistou 40% dos votos contra 31,6% da oposição esquerdista liderada principalmente pela ex-presidente Cristina Kirchner, que cupre pena por corrupção.





Estavam em disputa 127 das 257 cadeiras da Câmara de Deputados e 24 das 72 cadeiras do Senado. O governo de Javier Milei conquistou 64 cadeira na Câmara e 13 no Senado, contra 46 e 9 da oposição peronista, respectivamente. O mapa do ministério do Interior mostra quase todo o mapa argentino pintado de roxo, a cor libertária.





O governo sagrou-se vencedor em 16 das 24 províncias: Tierra del Fuego, Chubut, Rio Negro, Neuquén, Província de Buenos Aires, Cidade de Buenos Aires, Mendoza, San Luis, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fé, Misiones, Chaco, Salta, Jujuy e La Rioja.





A esquerda argentina e a imprensa que a apoia estavam muito confiantes em uma vitória peronista, neste domingo, a´pos uma derrota governista nas eleições da província de Buenos Aires, há cerca de dois meses.





Fonte: Diário do Poder