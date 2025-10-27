CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

Homem descobre câncer de mama após sentir incômodo ao usar cinto de segurança; ASSISTA O VÍDEO

segunda-feira, outubro 27, 2025

Embora raro, o câncer de mama também pode atingir homens — representa cerca de 1% dos casos, segundo o Inca. O comerciante aposentado José Simões, de 79 anos, descobriu a doença por acaso, ao sentir um incômodo no peito com o cinto de segurança.

Diagnosticado em 1993, ele passou por cirurgia para retirada da mama direita e realizou 40 sessões de radioterapia. Cinco anos depois, recebeu a confirmação da cura. Hoje, José conta sua história para alertar outros homens sobre a importância de procurar um médico ao perceber sinais suspeitos.

Superando o medo e o preconceito, ele participou de uma campanha do São Paulo Futebol Clube durante o Outubro Rosa, incentivando a prevenção e o diagnóstico precoce. “Foi uma batalha longa, mas vencemos”, diz José.
 
VEJA VÍDEO: Fonte: G1

