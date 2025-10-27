Polícia Civil prende professor por abusar de alunas no interior do Amazonas

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 54ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tonantins (a 865 quilômetros de Manaus), cumpriu, neste domingo (25/10) mandados de prisão preventiva e busca e apreensão cujo alvo era um professor da rede municipal de ensino por estupro de vulnerável de diversas alunas, com idades entre 12 e 13 anos. A prisão ocorreu no bairro São Cristóvão, naquele município.





De acordo com o delegado Wellery Aleff, as investigações iniciaram após os pais das vítimas denunciarem o crime no dia 3 de outubro deste ano. Duas responsáveis relataram que descobriram sobre o crime após notarem um comportamento isolado das filhas, de 12 anos.





“Todas as vítimas foram encaminhadas para escuta especializada com psicólogos do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e relataram que o homem costumava elogiá-las, ele as convidava para comparecer até a residência dele caso tivessem dúvidas na matéria que ele lecionava, e tocava em seus corpos”, disse o delegado.





Conforme o delegado, a mãe de outra vítima, da mesma idade, também contou que a menina aparentava o mesmo comportamento da outra vítima. “A adolescente também disse que o professor agia sempre da mesma forma, lhe tocando na cintura e em outras partes de seu corpo. Outra jovem contou que era ameaçada, caso resolvesse contar a situação para algum responsável,” declarou o delegado.





Com base nas informações, o delegado representou pela prisão preventiva e pela busca domiciliar na casa do suspeito, onde foram deferidos pela Justiça e cumpridos neste domingo.





Ao todo, 13 crianças, todas do sexo feminino, relataram em escutas especializada o comportamento do professor. As investigações continuam para identificar outras vítimas.









Procedimentos





O homem foi preso e vai responder pelo crime de estupro de vulnerável. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.





Via portal CM7