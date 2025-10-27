Polícia Civil apreende duas toneladas de fios furtados e captura dupla em Limoeiro do Norte/CE

O material apreendido é resultado de uma investigação da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia Civil de Roubos e Furtos





A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu em flagrante, nessa quinta-feira (23), dois suspeitos, com 37 e 50 anos, pelo crime de receptação qualificada. Durante a ofensiva, a PCCE apreendeu cerca de duas toneladas de fios de cobre e alumínio de uma companhia de energia. As capturas e apreensões aconteceram no município de Limoeiro do Norte – Área Integrada de Segurança 18 (AIS 18) do Ceará.





As investigações, conduzidas pela Delegacia de Polícia Civil de Roubos e Furtos (DRF), indicaram a localização de uma sucata clandestina situada no bairro Boa Fé, em Limoeiro do Norte (AIS 18), que comprava e vendia fios de cobre. No local, os policiais civis apreenderam aproximadamente duas toneladas de fios de cobre e alumínio. Ainda foi apreendida uma retroescavadeira, que era utilizada pelos receptadores para manusear o material ilícito.





Os suspeitos e o material apreendido foram conduzidos até a unidade policial, onde os autos de prisão em flagrante foram lavrados e eles foram colocados à disposição do Poder Judiciário.









Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.





As denúncias também podem ser feitas para o telefone (85) 3101-7594, da Delegacia de Polícia Civil de Roubos e Furtos. O sigilo e o anonimato são garantidos.