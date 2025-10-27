CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

segunda-feira, 27 de outubro de 2025

Idoso cai em golpe por pensar que estava se relacionando com Juliana Paes

segunda-feira, outubro 27, 2025

A Polícia Civil de Pocrane (MG), no Vale do Rio Doce, investiga e tenta descobrir a autoria de um golpe aplicado contra um idoso, que lhe causou um prejuízo de R$ 32 mil. O homem foi levado a acreditar que estava numa relação amorosa com a atriz Juliana Paes.

A denúncia foi feita por familiares, que contaram na delegacia que o idoso começou a se comunicar há cerca de três meses com uma pessoa que se passava pela atriz nas redes sociais.

Conversa vai, conversa vem, surgiram mensagens carinhosas, além de promessas de encontros e supostas chamadas de vídeo.

Depois de algum tempo, a golpista dizia estar passando por dificuldades financeiras e pessoais. Começou então a pedir dinheiro para o idoso, dizendo que ele a ajudaria a resolver pendências. A promessa da golpista era de que assim que os problemas estivessem resolvidos, ela se encontraria com ele.

Foi o bastante para convencer o idoso a fazer transferências financeiras para a conta da mulher. Essas transferências eram sempre via Pix.

Os familiares da vítima passaram a suspeitar de sua intensa movimentação financeira e desconfiaram que se tratava de uma fraude e resolveram denunciar.

Segundo informações da Polícia Civil, golpes como esse acontecem cada vez com mais frequência. Os golpistas utilizam perfis falsos de pessoas famosas, buscando conquistar a confiança das vítimas.

Esses golpistas, segundo a polícia, utilizam vídeos manipulados e conversas bem construídas, para tornar a fraude convincente.

O alerta expedido pela Polícia Civil informa que famosos não pedem dinheiro em redes sociais e qualquer pedido desse tipo deve ser considerado suspeito e denunciado.

Fonte: Jornal Estado de Minas

