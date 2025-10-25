Cadê Givaldo? Após fama, veja como está o "mendigo tr4nsão, personal e influenciadora

Mais de três anos após o caso que chocou o país — envolvendo um morador de rua, uma mulher em surto psicótico e um personal trainer — os protagonistas seguem caminhos bem diferentes.





Sandra Mara Fernandes, antes alvo de polêmicas, hoje trabalha como motorista de aplicativo e fala sobre recomeço e empoderamento nas redes, onde tem mais de 300 mil seguidores. Separada de Eduardo Alves, ela diz não querer se envolver novamente e busca reconstruir a vida longe do escândalo.





Eduardo, o personal trainer que agrediu Givaldo Alves ao flagrar o episódio em 2022, refez a vida com outra mulher e mantém perfil discreto.





Já Givaldo, que chegou a ganhar fama nacional como o “mendigo do amor”, desapareceu da mídia após breve período de sucesso. Ele foi visto pela última vez em Ceilândia e hoje vive fora dos holofotes.





O caso aconteceu em março de 2022, quando Givaldo foi flagrado no carro de Sandra, que estava em surto psicótico. As imagens viralizaram e o episódio se tornou um dos mais comentados do ano.





FONTE: 96FMNATAL