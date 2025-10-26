CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

domingo, 26 de outubro de 2025

Por omissão da prefeitura de São João Batista/ MA, moradores levam pessoa doente em rede por falta de estrada; ASSISTA O VÍDEO

domingo, outubro 26, 2025

Moradores do município de São João Batista, no Maranhão, precisaram carregar uma pessoa doente em uma rede por vários quilômetros devido à falta de estradas em condições de tráfego. A cena, registrada por populares, expõe a precariedade da infraestrutura na zona rural e a omissão da prefeitura em garantir o acesso a serviços básicos. Segundo relatos, o transporte improvisado foi a única alternativa encontrada para levar o paciente até o atendimento médico mais próximo, já que ambulâncias e veículos não conseguem circular pela região por causa das vias completamente deterioradas. Via portal Diário do Brasil Notícias

