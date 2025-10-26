Polícia Federal prende dupla com R$ 700 mil no Maranhão; investigação mira contratos milionários e verbas da educação

A Polícia Federal prendeu, em flagrante, na tarde de ontem, sexta-feira (24), duas pessoas pelo crime de lavagem de dinheiro, após serem flagradas sacando R$ 700 mil em espécie, em uma agência bancária localizada no município de Zé Doca, no Maranhão.





Durante as diligências, os policiais identificaram que os envolvidos mantinham contratos milionários com prefeituras maranhenses, alguns deles envolvendo verbas federais destinadas à educação, apesar de não possuir estrutura operacional compatível com o volume de recursos movimentados.





No momento da abordagem, os suspeitos apresentaram versões contraditórias sobre a origem e destinação do dinheiro, alegando inicialmente tratar-se de valores provenientes de financiamento bancário. Diante das inconsistências e dos fortes indícios de ocultação da origem ilícita dos recursos, foi dada voz de prisão em flagrante aos envolvidos.





O valor em espécie e os dispositivos eletrônicos apreendidos serão encaminhados para análise pericial e rastreamento financeiro, com o objetivo de identificar eventuais desvios de recursos públicos e outros participantes do esquema criminoso.





Os detidos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça Federal.





Via portal Folha do Maranhão