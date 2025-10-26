Efeito da inflação: quanto custaria um Fiat Uno 1994 hoje?

Você com certeza já ouviu falar da inflação. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), este é o nome dado ao aumento dos preços de produtos e serviços em um determinado período de tempo.





Os efeitos disso no bolso dos cidadãos são claros, ainda mais em países com taxas historicamente altas, como no caso do Brasil. Vamos usar como exemplo o Fiat Uno de 1994, veículo que marcou uma era no mercado automobilístico brasileiro.









Como era o Uno em 1994?





O Fiat Uno em 1994 era um carro muito popular no Brasil, conhecido por sua simplicidade, economia e praticidade. Nesse período, o modelo já havia se consolidado como um dos mais vendidos do país, atendendo a uma demanda por veículos acessíveis e de baixo custo de manutenção.





O carro contava com diversas opções de motorização, com destaque para o motor 1.0, conhecido pela sua economia de combustível. A injeção eletrônica começava a se popularizar, o que melhorava a eficiência e o desempenho do veículo.





O interior do Uno era simples e funcional, com acabamento básico e poucos luxos. O espaço interno era adequado para um carro compacto, o que o tornava uma opção prática para o uso diário. Também existiam versões mais potentes, como o Uno 1.6R, e o Uno Turbo.









Quando o modelo custaria hoje?

Em termos de valores da época, o Fiat Uno Mille tinha um preço inicial por volta de R$ 7.254,00.

Entretanto esse valor sofreu alterações ao decorrer dos anos com o acrescimento da inflação.

Ao aplicar índices de correção monetária acumulados desde 1994 (IPCA), o valor original do modelo sofreria uma valorização considerável.

Hoje, ele custaria R$ 89.443,46, mais que 12 vezes mais caro que o preço de lançamento.

No entanto, o valor de mercado atual de um Uno 1994 é influenciado por diversos fatores, que vão além da simples correção inflacionária.

Unidades em condições impecáveis, com baixa quilometragem e histórico de manutenção completo, alcançam valores mais altos.

Versões mais equipadas e com opcionais de fábrica, por sua vez, também tendem a ser mais valorizadas por colecionadores.





Fonte: Olhar Digital