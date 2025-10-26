Eduardo Bolsonaro se manifesta sobre reunião entre Lula e Trump

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) postou na sua conta da rede social X parte da entrevista coletiva antes da reunião entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em que Trump é questionado sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).





– Lula encontra Trump e na mesa um assunto que claramente incomoda o ex-presidiário: BOLSONARO. Imagine o que foi tratado a portas fechadas? -comentou Eduardo na publicação.





No vídeo, Trump responde que sempre gostou de Bolsonaro e diz que se sente muito mal com o que tem acontecido com ele aqui no Brasil e diz ainda que sempre considerou Bolsonaro um negociador duro.





– Mas você sabe, está passando por muita coisa – referindo-se a prisão domiciliar do líder conservador no Brasil.





Em outra publicação no X, Eduardo aponta empatia do presidente americano em relação a Bolsonaro.





– Interessante laço entre Trump e Bolsonaro é a empatia. A capacidade de Trump e colocar no lugar de Bolsonaro e imaginar que, quando sair da presidência, Lula e sua equipe apoiarão a lawfare que certamente Trump sofrerá – escreveu. (Pleno News)





Interessante laço entre Trump e Bolsonaro é a empatia:



a capacidade de @realDonaldTrump se colocar no lugar de @jairbolsonaro e imaginar que, quando sair da presidência, Lula e sua equipe apoiarão a lawfare que certamente Trump sofrerá.



Faça a leitura corporal👇 https://t.co/loCl6Ciytm pic.twitter.com/aENUZBqdRb — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) October 26, 2025