CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


 

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

domingo, 26 de outubro de 2025

Fruta brasileira rica em magnésio ajuda a controlar o açúcar no sangue

domingo, outubro 26, 2025  Nenhum comentário

As frutas com baixo índice glicêmico são as mais indicadas para as pessoas que precisam controlar a diabetes. O consumo moderado de caju, por exemplo, pode contribuir para a regulação dos níveis de açúcar no sangue, especialmente quando inserido em um padrão alimentar equilibrado.

Estudos sugerem que tanto a polpa do caju quanto a castanha possuem compostos bioativos, como fibras, antioxidantes e gorduras saudáveis, que colaboram para a melhora da sensibilidade à insulina e para o controle da resposta glicêmica pós-refeição.

FONTE: METRÓPOLES

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 