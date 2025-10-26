Fruta brasileira rica em magnésio ajuda a controlar o açúcar no sangue

As frutas com baixo índice glicêmico são as mais indicadas para as pessoas que precisam controlar a diabetes. O consumo moderado de caju, por exemplo, pode contribuir para a regulação dos níveis de açúcar no sangue, especialmente quando inserido em um padrão alimentar equilibrado.





Estudos sugerem que tanto a polpa do caju quanto a castanha possuem compostos bioativos, como fibras, antioxidantes e gorduras saudáveis, que colaboram para a melhora da sensibilidade à insulina e para o controle da resposta glicêmica pós-refeição.





FONTE: METRÓPOLES