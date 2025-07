PF apreendeu 14 mil dólares, pen drive e celular de Bolsonaro

Ação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

Nesta sexta-feira (18), durante o cumprimento de mandados expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a Polícia Federal (PF) apreendeu itens como um pen drive, o celular do líder conservador e cerca de 14 mil dólares (R$ 77,8 mil, na cotação atual).





De acordo com a PF, o pen drive, que teria sido encontrado em um banheiro da casa de Bolsonaro, foi levado para o laboratório da corporação e será periciado pela polícia científica. Já a apreensão do celular do político foi confirmada pelo advogado dele, Celso Vilardi.





Segundo informações repassadas por agentes federais ao portal G1, outro objeto apreendido na ação policial foi uma cópia da petição inicial da ação que a plataforma de vídeos Rumble e a companhia Trump Media – que pertence ao presidente americano Donald Trump – movem nos Estados Unidos contra o ministro Alexandre do Moraes, na qual as empresas acusam o magistrado de censura.





Em nota, a defesa do ex-presidente se pronunciou sobre a ação e afirmou que o líder conservador “recebeu com surpresa e indignação a imposição de medidas cautelares severas contra ele” e ressaltou que ele “até o presente momento sempre cumpriu com todas as determinações do Poder Judiciário”. Os advogados informaram que só vão se manifestar com mais detalhes após tomarem conhecimento da decisão judicial que motivou a operação desta sexta.





SOBRE A OPERAÇÃO

A operação determinada pelo ministro Alexandre de Moraes impôs diversas restrições a Bolsonaro, que incluem o uso de tornozeleira eletrônica, a vedação de uso das redes sociais e até de comunicação com o próprio filho, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).





Além disso, o ex-presidente terá de permanecer em casa entre 19h e 6h da manhã nos dias de semana, e integralmente aos fins de semana, feriados e dias de folga, e não poderá se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros, nem com outros réus e investigados pelo Supremo.





Os mandados da operação contra Bolsonaro foram cumpridos na residência dele e em endereços vinculados ao Partido Liberal (PL), legenda à qual o ex-presidente é filiado.





Com informações de Pleno News