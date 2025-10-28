CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

terça-feira, 28 de outubro de 2025

CRU3LDADE: Homem é baleado por dupla em moto no bairro Dom Expedito, em Sobral; VÍDEO

terça-feira, outubro 28, 2025

Na manhã desta terça-feira (28), um homem foi atingido por disparos de arma de fogo no bairro Dom Expedito, em Sobral. Segundo informações preliminares, dois indivíduos em uma motocicleta se aproximaram da vítima e efetuaram os tiros, fugindo em seguida.

A vítima, Rosenildo Lopes, 40 anos, foi socorrida em estado grave por uma equipe de resgate e encaminhado à Santa Casa de Sobral, onde recebe atendimento médico.

As circunstâncias e a motivação do crime ainda são desconhecidas. A Polícia Militar realizou buscas na região, mas até o momento ninguém foi preso.

Diante de episódios de violência como este, muitos recordam as palavras de Jesus, que afirmou que, no final dos tempos, o amor de muitos esfriará por causa da multiplicação da maldade (Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 12 e 13).


ATUALIZAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE DA VÍTIMA

Felizmente, o Sr. Rosenildo Lopes, 40 anos, não corre risco de morte.

