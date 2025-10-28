ATENÇÃO! 132 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (28) EM SOBRAL

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Assistente administrativo 02
Assistente de vendas 02
Atendente de cafeteria 01
Atendente de padaria 01
Auxiliar de limpeza 01
Auxiliar mecânico de refrigeração 01
Auxiliar técnico de refrigeração 01
Babá 01
Barman 01
Bibliotecário 01
Camareira de hotel 01
Confeiteiro 01
Consultor de vendas 07
Cozinheiro de restaurante 01
Cozinheiro geral 01
Empregado doméstico nos serviços gerais 02
Empregado domestico nos servicos gerais 01
Encarregado de lavanderia 01
Estoquista 03
Fiscal de loja 03
Gerente de vendas 01
Mecânico de automóvel 01
Mecânico de manutenção de máquinas de costura 01
Mecânico de refrigeração 01
Motofretista 01
Motorista de caminhão 03
Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) 01
Operador de caixa 01
Operador de vendas (lojas) 01
Pasteleiro 01
Recepcionista, em geral 02
Salgadeiro 02
Supervisor de vendas comercial 01
Técnico de operações de telecomunicações 01
Vendedor - no comércio de mercadorias 01
Vendedor de comércio varejista 04
Vendedor interno 01
Vendedor porta a porta 04
Vendedor pracista 06
Total 67
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Armador de estrutura de concreto 01
Assistente de vendas 01
Estoquista 02
Trabalhador polivalente da confecção de calçados 50
Vendedor de comércio varejista 01
Total 55
