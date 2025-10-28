CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

terça-feira, 28 de outubro de 2025

ATENÇÃO! 132 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (28) EM SOBRAL

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Assistente administrativo 02

Assistente de vendas 02

Atendente de cafeteria 01

Atendente de padaria 01

Auxiliar de limpeza 01

Auxiliar mecânico de refrigeração 01

Auxiliar técnico de refrigeração 01

Babá 01

Barman 01

Bibliotecário 01

Camareira de hotel 01

Confeiteiro 01

Consultor de vendas 07

Cozinheiro de restaurante 01

Cozinheiro geral 01

Empregado doméstico nos serviços gerais 02

Empregado domestico nos servicos gerais 01

Encarregado de lavanderia 01

Estoquista 03

Fiscal de loja 03

Gerente de vendas 01

Mecânico de automóvel 01

Mecânico de manutenção de máquinas de costura 01

Mecânico de refrigeração 01

Motofretista 01

Motorista de caminhão 03

Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) 01

Operador de caixa 01

Operador de vendas (lojas) 01

Pasteleiro 01

Recepcionista, em geral 02

Salgadeiro 02

Supervisor de vendas comercial 01

Técnico de operações de telecomunicações 01

Vendedor - no comércio de mercadorias 01

Vendedor de comércio varejista 04

Vendedor interno 01

Vendedor porta a porta 04

Vendedor pracista 06

Total 67



PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Armador de estrutura de concreto 01

Assistente de vendas 01

Estoquista 02

Trabalhador polivalente da confecção de calçados 50

Vendedor de comércio varejista 01

Total 55

