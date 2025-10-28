Sobral fortalece ações de segurança nas escolas em reunião com o Estado

A secretária da Educação de Sobral, professora Cynira Sampaio, e a secretária executiva da Secretaria dos Direitos Humanos e da Assistência Social (SEDHAS), Dra. Cláudia Costa, participaram nesta terça-feira (28) de uma reunião para tratar das ações de segurança nas escolas do município.





O encontro, articulado pela Casa Civil do Governo do Estado e pela Coordenação do Programa Previo, contou com a presença de integrantes do Gabinete de Gestão de Crises e Segurança Escolar, além de representantes da Polícia Militar, Guarda Municipal, CREDE 6 e Secretaria da Educação do Estado.





Durante a reunião, foram discutidas estratégias conjuntas para reforçar a proteção dos estudantes, professores e demais profissionais da rede de ensino. O grupo também avaliou medidas preventivas e protocolos de resposta rápida a situações de risco.





“Nos próximos dias, uma nova reunião será realizada com o objetivo de analisar os riscos individuais de cada escola e definir ações integradas de monitoramento e prevenção”, destacou Professora Cynira Sampaio.





A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Educação, reafirma o compromisso de garantir um ambiente escolar seguro, acolhedor e protegido para todos.