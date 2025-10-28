CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


 

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

terça-feira, 28 de outubro de 2025

Jornalista e Radialista Paulo Porfírio celebra mais um ano de vida com homenagens e reconhecimento

terça-feira, outubro 28, 2025  1 comentário

O dia é de celebração para o Jornalista e Radialista Paulo Porfírio, que comemora hoje mais um ano de vida. Profissional respeitado e admirado por sua trajetória na comunicação, Paulo tem marcado presença nas ondas do rádio e nas páginas do jornalismo regional, conquistando ouvintes e leitores com sua voz marcante, credibilidade e dedicação à informação.

Com uma carreira construída sobre o compromisso com a verdade e o amor pela notícia, Paulo Porfírio tornou-se referência na área, sempre atuando com ética, sensibilidade e um olhar atento às causas sociais e aos temas que importam para a comunidade.

Colegas de profissão, amigos e admiradores usaram as redes sociais para parabenizá-lo, destacando não apenas o excelente profissional, mas também o ser humano generoso e comprometido com o bem comum.

Nesta data especial, o desejo é de muita saúde, sucesso e felicidade. Que Paulo Porfírio continue inspirando novas gerações de comunicadores e levando sua paixão pelo jornalismo a todos os cantos.

Parabéns, Paulo Porfírio!
Que sua voz continue ecoando por muitos e muitos anos.

Veja mais sobre:

1 comentários:

Muito grato pelo registro 👍🏾

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 