O que pode causar morte súbita em academias?

A recente alta de casos pode estar relacionada a um público mais amplo e heterogêneo nas academias, medidas de desempenho agressivas, uso indiscriminado de suplementos, falta de orientação e baixa constância em exames preventivos cardíacos. Embora os dados oficiais ainda sejam fragmentados, cardiologistas afirmam que o cenário chama atenção. “Temos percebido uma elevação discreta, mas real, nos registros”, afirmam cardiologistas e o CEO do Instituto de Coração em Fortaleza, Augusto Villela.





O médico observa que esses episódios, muitas vezes, são registrados de forma genérica nos boletins de ocorrência, dificultando a produção de estatísticas e investigações mais precisas.





Ainda assim, ele aponta condições que podem representar fatores de risco:

Cardiopatia isquêmica oculta: pessoas com obstruções coronarianas, ainda não diagnosticadas, podem ter infarto súbito quando submetidas a esforço intenso.

Miocardiopatias: alterações no músculo cardíaco, frequentemente genéticas, podem desestabilizar o ritmo em esforço abrupto.

Arritmias primárias: condições como taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular podem se manifestar de modo fulminante.

Uso de estimulantes e drogas: anabolizantes, termogênicos e substâncias estimulantes sobrecarregam o coração e elevam o risco.

Sobrecargas mecânicas: saltos de intensidade abruptos no treino, sem aquecimento adequado, também podem ser gatilhos.

Para reduzir o risco de mortes súbitas em academias, Augusto Villela defende uma atuação conjunta entre alunos, profissionais de educação física e gestores.





Com informações do O Povo Online