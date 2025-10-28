Influenciador é assassinado com 17 tiros na porta de casa em Brejo Santo/CE

Gefferson Willian dos Santos era conhecido como "Rei do Fuá".

O influenciador digital Gefferson Willian dos Santos, conhecido nas redes sociais como Rei do Fuá, foi assassinado na noite deste domingo (26) em Brejo Santo, no interior do Ceará. Ele foi alvejado com pelo menos 17 disparos em frente à residência onde morava, no Bairro Sol Nascente.





De acordo com testemunhas, Gefferson chegava em casa de carro, na Rua Aristides Nezinho, quando um homem em uma motocicleta se aproximou e efetuou os tiros contra o vidro do motorista.





O influenciador tentou escapar pela porta do passageiro, mas acabou atingido novamente e morreu no local. O suspeito fugiu logo após o crime e ainda não foi identificado.





Conhecido por seu perfil polêmico, o Rei do Fuá acumulava cerca de 16 mil seguidores no Instagram, onde publicava vídeos de fofocas, críticas e comentários sobre políticos e figuras públicas de Brejo Santo e região.





A Secretaria da Segurança Pública informou que Gefferson possuía antecedentes criminais, incluindo seis registros por difamação, além de ameaça, injúria e calúnia.





Em janeiro deste ano, o influenciador havia relatado ter sido alvo de um atentado, quando 30 tiros foram disparados contra sua casa e seu carro. Na ocasião, ele compartilhou nas redes sociais imagens dos danos provocados pelos disparos.





