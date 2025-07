Sobral amplia atendimentos do Programa Criança Feliz e volta a receber apoio do Governo do Estado

Após anos de funcionamento precário e a perda do apoio estadual desde 2022, o Programa Criança Feliz foi retomado pela nova gestão municipal a partir de janeiro de 2025. Desde então, investimentos foram direcionados à ampliação das equipes e à qualificação do atendimento, visando alcançar a meta de 750 famílias beneficiadas até o final do ano.





No início do ano, o programa contava com apenas 269 famílias acompanhadas e, hoje, atinge a marca de 442 graças ao trabalho de 19 visitadores e dois supervisores. A reconquista do apoio do Governo do Estado foi possível graças ao cumprimento de critérios técnicos e operacionais que antes não eram atendidos, como ampliação da equipe e apoio logístico.





A secretária dos Direitos Humanos e da Assistência Social, Dra. Vanessa Braga, destaca:





“Estamos reconstruindo uma política pública negligenciada por anos. Nosso compromisso é com a primeira infância, com as famílias em situação de vulnerabilidade e com a valorização das equipes que fazem esse trabalho acontecer,” afirmou.









O Programa Criança Feliz é uma das principais ações voltadas à primeira infância no país, promovendo visitas domiciliares e ações intersetoriais de fortalecimento familiar de crianças de até seis anos, garantindo mais cidadania e acesso às políticas públicas.