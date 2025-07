Totonho Lopes, conhecido como “Rei do Lixo do Ceará”, é preso na Operação Subterfúgio por suspeitas de superfaturamento e irregularidades em contrato de limpeza pública

Na última sexta-feira, 18 de julho de 2025, o ex-deputado federal Totonho Lopes, conhecido como “Rei do Lixo do Ceará”, foi preso na Operação Subterfúgio, deflagrada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) em parceria com a Polícia Civil. A operação investiga suspeitas de superfaturamento e inexecução contratual em serviços de limpeza pública da Prefeitura de Ibiapina, envolvendo um contrato de R$ 6.437.762,42 com a empresa de Lopes. As acusações incluem peculato, falsidade ideológica e associação criminosa, com possível participação de autoridades com foro privilegiado. Foram cumpridos três mandados de prisão temporária, incluindo o de Lopes e do pregoeiro da prefeitura, Marcos Douglas, além de 12 mandados de busca e apreensão em cidades como Ibiapina, Ipu, Hidrolândia, São Benedito e Fortaleza.





Totonho Lopes, empresário do setor de limpeza pública e construção civil, é casado com Ana Maria Isaías Braga, que seria sócia do ex-governador Cid Gomes na empresa Corte 08 Gestão e Empreendimentos Ltda. Alegações sugerem que, por meio do regime de comunhão de bens, Lopes poderia estar vinculado a Cid Gomes em negócios de loteamentos em Sobral e na zona norte do Ceará. Contudo, não há confirmação oficial de que Cid Gomes esteja diretamente investigado na Operação Subterfúgio. A investigação da Procuradoria de Justiça dos Crimes Contra a Administração Pública (Procap) segue apurando a extensão das irregularidades e a participação de outros envolvidos no esquema.





Fonte: @360diário e CN7 News