Morre Preta Gil, vítima de câncer, aos 50 anos; saiba mais

Segundo a coluna Fábia Oliveira, a cantora Preta Gil morreu aos 50 anos, neste domingo (20/7). A família ainda não confirmou a informação oficialmente. A artista travava desde 2023 uma intensa batalha contra o câncer e estava nos Estados Unidos fazendo tratamentos da doença.









Relembre a cronologia da luta de Preta contra o câncer





Primeiro câncer





Preta Gil revelou nas redes sociais que tinha sido diagnosticada com câncer no intestino em 10 de janeiro. Ela iniciou o tratamento na semana seguinte contra um adenocarcinoma — tumor maligno que acomete partes do sistema digestivo.





Durante a luta contra a doença, Preta esteve internada por várias vezes. Em uma delas, em março de 2023, ele sofreu uma sepse no quinto ciclo da quimioterapia. Em relatos, Preta contou que perdeu a consciência por quatro horas e ficou 20 dias na UTI.





Em 22 de agosto de 2023, Preta passou por uma cirurgia de retirada do tumor ao realizar o procedimento de histerectomia total abdominal. Em novembro do mesmo ano, ela passou por um procedimento de reconstrução do trato intestinal.





Após quase um ano, Preta anunciou em dezembro de 2023 que tinha encerrado o tratamento. Ela revelou que seguiria em acompanhamento médico e em processo de reabilitação.









Retorno do câncer





Em agosto de 2024, Preta Gil revelou que o câncer dela tinha voltado e que desta vez tinha acometido outras partes do corpo.





Logo depois, em setembro de 2024, a cantora revelou que passou por uma cirurgia para amputar o reto, como parte do tratamento contra a doença.





Em novembro do mesmo ano, ela foi novamente submetida a uma cirurgia, desta vez uma de emergência para solucionar um problema no cateter, que evitava obstruções do fluxo urinário.





Ainda em novembro Preta revelou que iria para os Estados Unidos em busca de tratamentos alternativos contra a doença e que teria esgotado as possibilidades em terras brasileiras.





Em dezembro de 2024, a cantora foi submetida a uma cirurgia de 21 horas de duração para retirar tumores de quatro locais diferentes do corpo. Dias depois, já em janeiro de 2025, Preta revelou que teria que usar uma bolsa de colostomia definitiva.









Últimos meses de luta





A artista ficou internada por dois meses e só teve alta em 11 de fevereiro de 2025. Na época, o retorno de Preta para casa foi celebrado por amigos e familiares.





Fonte: Metrópoles