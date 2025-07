PMCE apreende submetralhadora, drogas e dinheiro durante ação em Sobral

A Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO), apreendeu uma submetralhadora, munições, drogas e dinheiro durante uma operação realizada na noite da última quinta-feira (17), no Centro de Sobral.





A ação teve início após o recebimento de denúncias anônimas, que apontavam a ocorrência de tráfico de drogas em um imóvel localizado na rua Onofre Muniz. Equipes da 1ª Companhia do 4º BPRAIO foram ao endereço indicado e encontraram resistência no atendimento por parte dos moradores. Após algum tempo de espera, os policiais conseguiram acessar o prédio.





Durante a averiguação, os militares notaram que a porta de um dos apartamentos estava entreaberta. Do lado de fora, foi possível visualizar uma arma de fogo, entorpecentes e roupas espalhadas pelo chão, o que levantou a suspeita de que os ocupantes tenham fugido ao perceber a aproximação policial. Na varredura do imóvel, os policiais apreenderam uma submetralhadora calibre 9 mm, com capacidade para 30 disparos, além de 15 munições intactas do mesmo calibre. Também foram encontrados 1.368 gramas de maconha e R$ 1.060 em espécie.





Todo o material foi recolhido e encaminhado à Delegacia Municipal de Sobral, onde o caso foi registrado em Boletim de Ocorrência. As investigações seguem em andamento para identificar e localizar os responsáveis.

Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/. O sigilo e o anonimato são garantidos.





Assessoria de Comunicação da PMCE