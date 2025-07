Polícia Civil prende chefe de grupo criminoso responsável por ameaças contra provedores de internet no Pirambu

Diligências ininterruptas e um trabalho de inteligência das Forças de Segurança do Ceará já culminaram nas capturas de 79 pessoas suspeitas de envolvimento em crimes contra provedores de internet. Desse número, duas prisões de integrantes de grupos criminosos foram realizadas na quarta-feira (16) e na manhã de quinta-feira (17). Um homem, de 31 anos, que atuava na Área Integrada de Segurança 8 (AIS 8) de Fortaleza foi preso por equipes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas (Draco) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), na quarta-feira (16). Já na manhã de hoje (17), em Icapuí, um outro homem, de 32 anos, também foi preso. Os detalhes foram apresentados em coletiva de imprensa, nesta quinta-feira (17), no Cisp, em Fortaleza.





Conforme investigação, o suspeito, de 31 anos, que já possui passagens por integrar organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, lesão corporal, porte ilegal de arma de fogo, receptação e crime contra a fé pública, seria o responsável por determinar ataques a provedores de internet e sistemas de telecomunicação na região do bairro Pirambu, em Fortaleza. Ele também é investigado em um inquérito que apura o crime de lavagem de dinheiro. O homem foi capturado no mesmo bairro e conduzido para a sede da Draco, onde os procedimentos cabíveis foram realizados.













Outra prisão





Na manhã desta quinta-feira (17), uma ação da Delegacia de Polícia Civil de Icapuí, com apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPJI-Sul), resultou na prisão em flagrante de um homem, de 32 anos, no município de Icapuí, na Área Integrada de Segurança 18 (AIS 18) do Estado. O indivíduo planejou uma ação criminosa a um provedor de Internet na Praia da Redonda. No momento da abordagem, o suspeito teria danificado o próprio aparelho celular, desobedeceu às ordens da equipe e resistiu à captura.





O suspeito já responde pelos crimes de tráfico de drogas, furto qualificado, roubo e integrar grupo criminoso. As investigações apontam que o alvo teria participação em uma ação criminosa que culminou na destruição de uma caixa de passagem de uma empresa provedora de internet. Ele também é investigado por integrar um grupo criminoso de origem carioca. Diante dos fatos, o homem foi conduzido pelos policiais civis para a Delegacia de Polícia Civil de Icapuí, onde foi autuado por integrar grupo criminoso, fraude processual, desobediência, resistência e dano qualificado. Após os procedimentos cabíveis, o homem foi colocado à disposição do Poder Judiciário.

Balanço





As Forças de Segurança já capturaram 79 pessoas envolvidas diretamente com grupos criminosos que realizaram ataques aos provedores de internet, no Ceará. Entre os alvos, estão donos de provedores de internet clandestinos, indivíduos que executaram os ataques, bem como mandantes de crimes de ameaça, crimes de homicídios e de tráfico de drogas.









Empresas investigadas





Durante os trabalhos policiais, veículos, diversos aparelhos celulares, armas e munições também foram apreendidos. Na ocasião, alguns provedores foram interditados administrativamente, em razão de alguma irregularidade. O Ministério Público do Ceará (MPCE) já denunciou 12 representantes de provedores de internet.





(Polícia Civil)