sexta-feira, 31 de outubro de 2025

Veja como ficou “Penélope Charmosa”, morta em confronto no Complexo da Penha; CENAS FORTES

sexta-feira, outubro 31, 2025

Uma mulher identificada pelos apelidos “Japinha” e “Penélope Charmosa”, considerada figura de destaque dentro da facção Comando Vermelho, morreu durante uma operação policial nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro. 

De acordo com a Polícia Civil, a suspeita estava na linha de frente da facção e, no momento do confronto, usava uniforme camuflado, colete tático e portava um fuzil. 

A ação envolveu tiroteios intensos e mobilizou helicópteros, blindados e equipes táticas especializadas. 

Investigadores afirmam que a mulher atuava na proteção de rotas de fuga e na defesa de pontos de venda de drogas, o que reforçava seu status dentro da organização criminosa. 

A imagem divulgada pela polícia mostra a suspeita com o rosto parcialmente coberto e equipada com armas, evidenciando seu envolvimento direto nas atividades da facção.

Após a confirmação da morte, familiares da mulher solicitaram que imagens do corpo não fossem divulgadas, alegando que a exposição estava causando sofrimento. 

A Polícia Civil continua monitorando a região e reforçando a presença nas comunidades afetadas para conter a ação de criminosos.

