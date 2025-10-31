Veja como ficou “Penélope Charmosa”, morta em confronto no Complexo da Penha; CENAS FORTES

Uma mulher identificada pelos apelidos “Japinha” e “Penélope Charmosa”, considerada figura de destaque dentro da facção Comando Vermelho, morreu durante uma operação policial nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro.





De acordo com a Polícia Civil, a suspeita estava na linha de frente da facção e, no momento do confronto, usava uniforme camuflado, colete tático e portava um fuzil.





A ação envolveu tiroteios intensos e mobilizou helicópteros, blindados e equipes táticas especializadas.





Investigadores afirmam que a mulher atuava na proteção de rotas de fuga e na defesa de pontos de venda de drogas, o que reforçava seu status dentro da organização criminosa.





A imagem divulgada pela polícia mostra a suspeita com o rosto parcialmente coberto e equipada com armas, evidenciando seu envolvimento direto nas atividades da facção.





Após a confirmação da morte, familiares da mulher solicitaram que imagens do corpo não fossem divulgadas, alegando que a exposição estava causando sofrimento.





A Polícia Civil continua monitorando a região e reforçando a presença nas comunidades afetadas para conter a ação de criminosos.



