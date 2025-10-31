Paraguai e Uruguai reforçam fronteira após megaoperação no Rio

Países vizinhos ampliam policiamento e ações de inteligência para barrar fuga de criminosos ligados ao Comando Vermelho e ao PCC.

Os governos do Paraguai e do Uruguai reforçaram nesta quinta-feira (30) o policiamento nas fronteiras com o Brasil diante do risco de fuga de integrantes do Comando Vermelho após a megaoperação nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, que deixou 121 mortos e mais de 100 presos.





Segundo o Conselho Nacional de Segurança do Paraguai, equipes intensificaram abordagens na região leste do país e adotaram medidas extraordinárias de vigilância e inteligência para impedir a entrada de foragidos brasileiros.





Já o Ministério do Interior uruguaio afirmou que “monitora atentamente” a fronteira norte e atuará conforme os desdobramentos no Brasil.





Na quarta-feira (29), a Argentina também elevou o nível de alerta.





A ministra da Segurança Pública, Patricia Bullrich, anunciou “alerta máximo” e classificou o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizações narcoterroristas, segundo o governo de Javier Milei.





(Diário do Poder)