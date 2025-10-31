Policial militar sofre atentado e é baleado em Maranguape/CE

Mesmo ferido, ele conseguiu dirigir a própria moto até sua residência e pediu socorro.

Um policial militar de 36 anos, identificado como Antônio Régis Silvestre Rodrigues, foi baleado na manhã desta quinta-feira (30) na Comunidade do Rato, em Maranguape, Região Metropolitana de Fortaleza. O agente, que atua no Batalhão de Horizonte, seguia em uma motocicleta quando foi emboscado por criminosos armados que surgiram de um matagal.





O soldado foi atingido por três disparos, que acertaram o abdômen, o braço e o pé. Mesmo ferido, ele conseguiu dirigir a própria moto até sua residência, onde pediu socorro em um grupo de mensagens com amigos e colegas de farda. O pai da vítima o levou em um carro particular até o Hospital Municipal Dr. Argeu Gurgel Braga Herbster (Gonzaguinha de Maranguape). Após receber os primeiros atendimentos, o militar foi transferido para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza.





Equipes do 24º Batalhão da Polícia Militar (PMCE) foram acionadas logo após o pedido de socorro e seguiram para o local, mas o policial já havia sido levado ao hospital.





A Polícia Civil do Ceará (PCCE) iniciou as investigações para identificar os autores do ataque e apurar as circunstâncias do crime. Via portal CN7