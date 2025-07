Guarany de Sobral mantém liderança após empate com Crateús em jogo disputado

Neste domingo (20), o estádio Juvenal Melo, em Crateús, foi palco de mais uma rodada do Campeonato Cearense Série C, com o confronto entre Guarany de Sobral e Crateús. O jogo terminou empatado em 1 a 1, com o Guarany marcando seu gol no primeiro tempo. Apesar de não ter sido um dos melhores espetáculos do campeonato, a partida foi marcada por muita disputa e determinação de ambas as equipes.





O duelo, que terminou sem grandes destaques individuais, mostrou o esforço de ambos os times em busca da vitória. Mesmo enfrentando dificuldades durante a partida, o Guarany conseguiu se manter no topo da tabela, conquistando mais um ponto importante e chegando a 8 pontos na classificação. Já o Crateús, que também lutou bastante, permanece na vice-liderança, com 7 pontos.





A partida foi um verdadeiro exemplo de garra e esforço, refletindo a competitividade do campeonato. Mesmo sem uma atuação brilhante, o Guarany de Sobral conseguiu garantir mais um resultado positivo na busca pelo título. A torcida do time segue confiante na continuidade da campanha, enquanto o Crateús também mantém suas expectativas de subir na tabela nas próximas rodadas.





Com esse empate, a disputa pelo topo da classificação promete continuar acirrada, e os torcedores aguardam ansiosos pelos próximos jogos.