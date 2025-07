Polícia Civil de Sobral realiza prisão preventiva de suspeito de homicídio na zona rural de Groaíras

Na tarde do dia 26 de julho de 2025, a Polícia Civil do Ceará, por meio da equipe da 1ª Delegacia Municipal de Sobral, em ação conjunta com o Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP), o Núcleo Operacional (NUOP) da 1ª Seccional do Interior Norte e o Núcleo Operacional do DPJI Norte, cumpriu um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara da Comarca de Cariré/CE.





A prisão foi efetuada em Sobral-CE e refere-se ao crime previsto no Art. 121, parágrafo 2°, da Lei nº 2848/1940 (Código Penal Brasileiro). O suspeito, identificado como R.R.G.L.F, é acusado de envolvimento em um homicídio ocorrido na estrada da Fazenda Vaquejador, na zona rural de Groairas/CE, onde foram registrados disparos de arma de fogo.





Após o cumprimento das formalidades legais, o indivíduo foi encaminhado à penitenciária de Sobral, onde permanece à disposição do Poder Judiciário para os procedimentos cabíveis.





A Polícia Civil destaca a importância da colaboração da população na investigação criminal, reforçando que denúncias anônimas podem ser feitas pelo WhatsApp da 1ª Delegacia Municipal de Sobral, pelo número (88) 3677-4711, ou pelo telefone 181 (Disque-Denúncia). O sigilo e o anonimato do denunciante são garantidos, contribuindo para a segurança e a justiça na região.