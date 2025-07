Lula diz que Alckmin tenta negociar com EUA, mas “ninguém quer conversar com ele”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta sexta-feira (25) que o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que também acumula o cargo de ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, tenta diariamente estabelecer diálogo com autoridades dos Estados Unidos para tratar da sobretaxa de 50% aplicada a produtos brasileiros, mas enfrenta dificuldades. “Todo dia ele liga para alguém e ninguém quer conversar com ele”, afirmou Lula em discurso em Osasco (SP).





Segundo o presidente, Alckmin é o principal articulador do governo brasileiro nas tratativas com os americanos e tem adotado uma postura calma e experiente. “Esse cara é exímio negociador, não levanta a voz e não manda carta, ele só quer conversar”, elogiou o petista. Lula ressaltou que já ocorreram dez reuniões com representantes dos Estados Unidos, mas que ainda não houve avanço concreto nas negociações.





Na quinta-feira (24), Alckmin afirmou ter conversado com o secretário do Comércio dos EUA, Howard Lutnick, no sábado (19), quando reiterou a disposição do Brasil em negociar para evitar a sobretaxa. “O Brasil nunca saiu da mesa de negociação, não criamos esse problema, mas queremos resolver. Estamos empenhados em resolver”, disse o vice-presidente.





Durante seu discurso, Lula também se dirigiu diretamente ao presidente americano Donald Trump, afirmando estar aberto ao diálogo: “Trump, o dia que você quiser conversar, o Brasil estará pronto e preparado para discutir, para tentar mostrar o quanto você foi enganado com as informações que te deram. E você vai saber a verdade sobre o Brasil, quando você souber da verdade, você vai falar: Lula, eu não vou mais taxar o Brasil, vamos ficar do jeito que tá. É isso.”





O presidente ainda afirmou que os americanos foram mal informados sobre o Brasil e enfatizou a disposição do país em buscar entendimento. “Mas é preciso conversar, aqui, o meu conversador nº 1, ninguém pode dizer que o Alckmin não quer conversar. Todo dia ele liga para alguém e ninguém quer conversar com ele. Então, é o seguinte, gente, esse país aqui, é um país do bem.”





(Gazeta Brasil)