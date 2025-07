Condenado por matar cabeleireira ameaça irmã da vítima: "Ainda tem a irmã dela, que eu vou mandar matar"; VEJA VÍDEO

Jorge Bezerra da Silva, condenado a 29 anos e 8 meses de prisão em regime fechado pelo assassinato da ex-companheira, Priscilla Monnick Laurindo da Silva, protagonizou um episódio revoltante durante seu julgamento na última sexta-feira (25), no Fórum Thomaz de Aquino, no Recife (PE).





Logo no início, assim que chegou ao local para ser interrogado, ele quis se posicionar de costas para o juiz Abner Apolinário, que preside a sessão. O objetivo de Jorge era ficar frente a frente com uma das irmãs da vítima que não concordava com o relacionamento, a qual ele ameaçou de morte. O magistrado o ordenou para que o acusado ficasse de frente para ele.





Além de desacatar o promotor, ele ameaçou a irmã da vítima em plena audiência: “Ainda tem a irmã dela, que eu vou mandar matar”, disse em voz alta, conforme registrado em vídeo. Diante da gravidade da fala, o juiz Abner Apolinário determinou sua retirada imediata do plenário.





O crime ocorreu em janeiro de 2022, dentro da casa da vítima, na frente da filha do casal, que na época tinha apenas dez meses de vida. Priscilla, que era cabeleireira, foi morta a facadas. Durante a sessão do júri, realizada na 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, foram ouvidas familiares da vítima e do réu, além de testemunhas próximas ao casal. O caso, mais um triste retrato da violência contra a mulher no Brasil, gerou forte comoção e revolta.





