O Centro Universitário Inta (UNINTA) está com vaga aberta para docente do curso de Terapia Ocupacional. Interessados (as) que atendam aos requisitos abaixo devem enviar currículo para: curriculos@uninta.edu.br.





A vaga é para o UNINTA campus Sobral.





Requisitos:

Graduação em Terapia Ocupacional;

Titulação mínima de especialista;

Desejável mestrado e/ou doutorado;

Experiência em docência no Ensino Superior.