Mãe de Santo atende pedido de Alcione e promete macumba pra Trump

A renomada cantora Alcione causou alvoroço ao declarar, durante participação no programa É de Casa da TV Globo, que faria uma “macumbinha” para que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, “deixe o Brasil em paz”. A artista, conhecida por sua irreverência, mencionou o desejo de proteger o ministro Alexandre de Moraes, a quem chamou de “maravilhoso”, após Trump impor sanções comerciais e críticas ao Brasil. Para tornar realidade sua promessa, Alcione recorreu à famosa mãe de santo Michelly da Cigana, figura conhecida no Rio Grande do Sul por seus trabalhos espirituais e por atrair celebridades.





Michelly da Cigana, que já realizou trabalhos espirituais para figuras públicas e até para libertar pessoas de prisões no Brasil e no exterior, confirmou ter sido procurada por Alcione para um ritual especial voltado a Trump. Em entrevista, a mãe de santo, dona de uma estátua de Belzebu que virou ponto turístico em Alvorada (RS), garantiu que o trabalho será feito com sigilo, mas com a força necessária para “afastar energias negativas” do presidente americano. Michelly, que também é candidata a uma vaga na Assembleia Legislativa de Alvorada, destacou sua experiência em rituais de impacto, como os que, segundo ela, resultaram na libertação de presos na Europa.





A notícia da promessa de Alcione e do envolvimento de Michelly da Cigana viralizou nas redes sociais, com reações que vão do apoio à ironia. Internautas brincaram sobre a “macumba brasileira” ser mais forte que qualquer influência internacional, enquanto outros especularam sobre os detalhes do ritual. A fala de Alcione, que mistura humor e crítica política, reforça sua posição como uma das vozes mais autênticas do samba, enquanto Michelly da Cigana consolida sua reputação como referência espiritual para famosos. O caso promete continuar rendendo debates, com muitos aguardando os próximos capítulos dessa história que une cultura, espiritualidade e política.





Fonte: Luiz Bacci Instagram