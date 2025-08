"Amostradinho" aponta arma falsa para policial e o pior acontece; veja vídeo

O que começou como um pedido de ajuda virou um episódio dramático na tarde de 4 de julho de 2025. Jerry Baldonado, de 21 anos, ligou para a polícia de Albuquerque alegando estar envolvido em uma disputa familiar e denunciou que seu irmão teria portado uma arma no dia anterior. O que os agentes não imaginavam era que, ao chegarem ao local, se deparariam com o próprio Baldonado encenando um momento de extremo risco — com uma arma falsa nas mãos.





Segundo informações divulgadas pela própria polícia e confirmadas por imagens de câmera corporal, o oficial Dominic Sanchez se aproximava da casa, na quadra 2100 da South Branch Drive SW, quando anunciou por duas vezes ser policial. Foi nesse momento que Baldonado abriu a porta da residência e apontou para ele o que parecia ser uma arma de fogo.





Sem saber que se tratava de uma pistola de airsoft — réplica quase idêntica a uma arma letal —, Sanchez reagiu à ameaça e efetuou três disparos, atingindo o jovem no braço, perna e abdômen.





As imagens captadas mostram Baldonado sorrindo antes de ser baleado, trocando o simulacro de mão e ignorando ordens para largar o “revólver”. Uma mulher dentro da casa chegou a gritar que a arma era de brinquedo, mas os policiais afirmaram que não ouviram o alerta no calor do momento.





Jerry Baldonado segue internado, em recuperação dos ferimentos. De acordo com autoridades locais, ele tem histórico de deficiência no desenvolvimento e já havia feito ligações erráticas para o serviço de emergência, incluindo um episódio anterior em que alegou ter sido baleado — o que não se confirmou.





O caso está sendo investigado internamente pela divisão de assuntos internos da polícia de Albuquerque, além de contar com o acompanhamento de uma força-tarefa independente, que enviará relatório ao Ministério Público local. Caberá à promotoria decidir se o caso resultará em acusações criminais contra o policial ou se houve legítima defesa.





A corregedoria também apura se o agente Dominic Sanchez agiu dentro dos protocolos estabelecidos pela corporação. Enquanto isso, o superintendente de reformas policiais da cidade analisará se haverá algum tipo de medida disciplinar.





