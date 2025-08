SOBRAL-CE: Concurso do CREFITO-6 e IBADE oferece vagas com salários de até R$ 4.608; inscrições até 14/08/2025

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Sexta Região do Ceará - CREFITO - 6 e o IBADE - Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo tornam público o Concurso Público para preenchimento de cargos para ensinos médio e superior, com salários de até R$ 4.608,00 + benefícios. Conforme edital, as provas serão realizadas em Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral. As inscrições poderão ser feitas até 14/08/2025, exclusivamente pela internet, e os valores serão de R$ 40,00 para o cargo de Auxiliar Administrativo, e de R$ 61,00 para o cargo de Agente Fiscal.





O edital completo está publicado no site do IBADE ( www.ibade.org.br ). Mais informações: WhatsApp (21) 97658-2283 e (21) 97658-2292, ou pelo e-mail atendimento@ibade.org.br."