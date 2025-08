Homem é morto na calçada de casa em Varjota; cidade chega ao 11º homicídio de 2025

Ele trabalhava com venda de peixes - é a segunda pessoa do ramo morta em três dias na região.





Varjota registrou mais um homicídio, na noite de ontem (02). Com este, é o 11º crime desde o começo do ano na cidade. Um homem foi executado na calçada de sua residência, na avenida Presidente Castelo Branco, no centro.





Por volta das 19h, Antônio Anastácio Neto, 64, conhecido como Antônio Firmino, foi surpreendido por dois indivíduos em uma moto e logo em seguida, foi atingido por vários disparos, indo a óbito na hora.





Ele trabalhava com venda de peixes – é a segunda pessoa do ramo morta em três dias na região. A motivação do fato ainda é desconhecida.





Polícia Militar esteve no local, colhendo informações e o corpo foi levado para o núcleo da Perícia Forense de Sobral.





Via portal A Voz Sta. Quitéria