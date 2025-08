Homem é encontrado morto em terreno baldio na Várzea Grande; polícia investiga possível homicídio

Na manhã desta segunda-feira (4), um homem adulto foi encontrado morto em um terreno baldio ao lado de uma obra na estrada de terra que liga a Cerâmica Torres, no bairro Várzea Grande. A localização fica paralela ao trilho do VLT, em uma área de difícil acesso.





Segundo informações repassadas por trabalhadores da construção civil que estavam no local, o corpo foi inicialmente avistado por um ciclista que passava pela região. Ao perceber a presença do cadáver, o ciclista alertou os funcionários da obra, que confirmaram a situação e acionaram a segurança da construção e as autoridades competentes.





Equipes da Polícia Militar, Guarda Municipal e Perícia Forense estiveram no local para isolar a área e realizar os primeiros levantamentos. Até o momento, a vítima não foi identificada, e as circunstâncias da morte ainda são desconhecidas. A polícia investiga a possibilidade de homicídio, uma vez que o corpo foi encontrado em condições suspeitas.





A Polícia Civil irá instaurar um inquérito para apurar o caso e tentar identificar possíveis autores do crime. O corpo foi recolhido pelo Núcleo da Perícia Forense (Pefoce) e encaminhado para exames periciais, que poderão esclarecer as causas da morte.





Com informações de Sobral Online