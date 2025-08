O BRASIL NAS RUAS: MANIFESTAÇÕES HISTÓRICAS CONTRA LULA E MORAES

As manifestações deste domingo, 3, mostraram a força de um Brasil que não se cala diante dos abusos e arbitrariedades. Em São Paulo, Goiânia, Fortaleza e em dezenas de outras cidades, milhares de famílias tomaram as ruas com ordem, civismo e determinação para protestar contra o presidente Lula, o ministro Alexandre de Moraes e em defesa da anistia aos condenados do 8 de janeiro — muitos com penas consideradas desproporcionais. A grandeza das multidões foi acompanhada de um detalhe que não passou despercebido: não houve vandalismo, não houve violência, não houve sequer um papel jogado no chão.





O país assistiu a um exemplo de cidadania e disciplina que desmonta as narrativas de criminalização de quem ousa protestar. Pais, mães, jovens e idosos marcharam juntos, unidos por um mesmo ideal: exigir justiça e a restauração das liberdades que vêm sendo sufocadas. Diante de uma demonstração tão pacífica e organizada, é impossível ignorar que a voz das ruas está mais viva do que nunca — e que ela não será silenciada.





Fonte: Blog César Wagner