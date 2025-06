Prefeito Oscar Rodrigues anuncia plano de saúde para professores de rede municipal

Oscar Rodrigues destacou que a iniciativa está sendo viabilizada por meio dos recursos obrigatórios destinados à educação.

A partir de agosto, os professores da rede municipal de Sobral passarão a contar com plano de saúde. O anúncio foi feito pelo prefeito Oscar Rodrigues, que destacou que a iniciativa está sendo viabilizada por meio dos recursos obrigatórios destinados à educação, conforme determina a legislação federal.





“Esse benefício diferenciado só está sendo possível porque todos os municípios brasileiros são obrigados a garantir uma grande parte dos seus orçamentos para a educação, com a maior parte devendo ser destinada aos professores”, explicou o prefeito.





Além do impacto direto na qualidade de vida dos profissionais da educação, a medida também deve contribuir para desafogar a rede pública de saúde no município. A expectativa da gestão é que, com os professores sendo atendidos por meio do plano, haja uma redução da demanda nos serviços públicos, ampliando a capacidade de atendimento aos demais servidores e à população em geral.





Oscar Rodrigues também afirmou que a administração municipal continuará empenhada na busca por novas fontes de financiamento junto aos governos estadual e federal, com o objetivo de enfrentar os desafios que afetam a saúde pública em todo o país.





“Nossa gestão reforça o compromisso de trabalhar com responsabilidade, respeito e transparência para garantir novas conquistas para Sobral. Juntos, construímos um novo tempo para todos em nossa cidade”, concluiu o prefeito.