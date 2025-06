Prefeitura de Sobral realiza seleção para contratação de profissionais pelo programa “Novos Tempos, Novas Oportunidade”

A Prefeitura de Sobral está com inscrições abertas até 20 de junho para o processo seletivo de contratação temporária de profissionais pelo programa “Novos Tempos, Novas Oportunidades”, nas funções de auxiliar de serviços de limpeza, auxiliar de manutenção, controlador de acesso, operador de pavimentação, agente educador e agente Social, com atuação na sede e nos distritos do município.





A contratação se dará por meio de contrato de prestação de serviço, por tempo determinado de 12 meses, o qual poderá ser prorrogado por igual período, totalizando até 24 meses, a critério da Administração Pública. Serão destinadas 5% das vagas para pessoas com deficiência (PCD). Remuneração mensal será de R$ 1.518,00.





Para inscrição são exigidos os seguintes documentos: carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço atualizado, certidão de quitação eleitoral, certificado de reservista, certidão negativa de antecedentes criminais (federal e estadual), laudo médico (caso concorra às vagas de PCD) e comprovação de título ou experiência profissional (caso tenha).





Os candidatos convocados serão lotados entre as seguintes secretarias e órgãos municipais: secretarias dos Direitos Humanos e da Assistência Social, da Saúde, da Educação, da Conservação e Serviços Públicos, da Infraestrutura, do Esporte e Lazer; Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) e Agência Municipal do Meio Ambiente (AMA). O local específico de trabalho será informado no ato da assinatura do contrato.









Inscrições:





As inscrições poderão ser efetuadas, de forma virtual e gratuita, no endereço eletrônico https://selecao.sobral.ce.gov.br.. Aos candidatos que não possuem acesso a ferramentas de tecnologia, serão disponibilizados pontos de apoio presenciais na sede da prefeitura de Sobral; nas secretarias dos Direitos Humanos e da Assistência Social, da Saúde, da Conservação e Serviços Públicos, do Esporte e Lazer; Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) e Agência Municipal do Meio Ambiente (AMA).





O Processo Seletivo Simplificado será coordenado e executado pela Secretaria do Planejamento e Gestão (SEPLAG). Todas as informações estão disponíveis no edital 002/2025, publicado no dia 5 de junho no Diário Oficial do Município nº 2077.