IPEC: avaliação negativa do governo Lula chega a 43% e bate recorde

A avaliação do governo federal medida pela pesquisa Ipec, divulgada nesta quinta-feira (12/6), mostra que os brasileiros que consideram o governo Lula como ruim e péssimo subiu 2 pontos porcentuais e chegou a 43%. O resultado é o mais alto na série histórica iniciada em março de 2023. A variação negativa de 2 pontos porcentuais equivale à margem de erro da pesquisa.





A pesquisa Ipec mostra ainda que os que consideram o governo Lula como regular reduziu um ponto porcentual, chegando a 29% na comparação com o levantamento anterior (30%), de março deste ano. Os que responderam que o governo Lula é bom ou ótimo somaram 25%, o que representa uma variação de 2 pontos para menos, uma vez que na pesquisa anterior o resultado foi de 27%.





O Ipec também perguntou aos entrevistados se eles aprovam ou não a maneira como Lula governa o país. Houve 55% que responderam desaprovar a forma de gestão do presidente, porcentual idêntico ao último levantamento do tipo, de março deste ano. Por outro lado, 39% disseram aprovar a forma de gestão de Lula, índice que variou um ponto porcentual para menos, já que antes era de 40%. Houve 6% que não responderam ou disseram não saber sobre a questão.





O nível de confiança no presidente Lula recuou 3 pontos porcentuais. Em março, o resultado do indicador era de 40% e agora são 37%. Nesta mesma questão, os entrevistados que não confiam no presidente se mantiveram estáveis em relação ao último levantamento: 58%.





Fonte: Portal Metrópoles